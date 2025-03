Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:02 Si ricomincia! Il secondo gruppo si apre con la bulgara Alexandra Feigin, 18ma dopo il programma corto. Nata a Gerusalemme 22 anni fa e di stanza a Sofia dove si allena sotto la guida di Andrey Lutay, Benoit Richaud, Ina Lutay. Ha un 11mo posto come miglior piazzamento agli Europei dove è stata 17ma nel 2020 e anche neidel 2021, 20ma agli Europei di Tallinn 2022, 24ma ai Giochi di Pechino e 28ma aidi Montpellier 2022. Nel 2023 è stata 16ma agli Europei di Espoo, 24ma aidi Saitama, nel 2024 18ma agli Europei, 26ma aiin Canada, 14ma agli Europei di Tallin a gennaio. Si esibisce su un medley di The Beatles: Because, Get Back, Come Together, Eleanor Rigby di Cody Fry, Gary Fry, John Lennon, Paul McCartney. Il personal Best Score nel punteggio totale è 177.