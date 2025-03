Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: piazzamento di prestigio per Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.57: per oggi è tutto, appuntamento a domani per 16 circa per l’ultima giornata dei2.55. Questa la classifica della gara femminile:1 Amber Glenn USA 205.65 9 12 Nina Pinzarrone BEL 199.43 8 23 Niina Petrokina EST 196.67 12 34 Haein Lee KOR 194.36 7 55 Chaeyeon Kim KOR 194.16 11 46 Kimmy Repond SUI 183.33 10 97ITA 181.97 14 68 Sofia Samodelkina KAZ 181.36 13 79 Lorine Schild FRA 177.90 15 810 Mariia Seniuk ISR 167.10 19 1011 Olga Mikutina AUT 165.82 17 1312 Linnea Ceder FIN 165.50 20 1113 Julia Sauter ROU 162.61 16 1414 Ekaterina Kurakova POL 162.49 21 1215 Alexandra Feigin BUL 158.55 18 1516 Kristen Spours GBR 153.75 22 1617 Livia Kaiser SUI 146.90 23 1718 Meda Variakojyte LTU 139.81 24 182.51: E’ ORO PER LIU! La statunitense Liu che totalizza nel libero 148.