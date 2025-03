Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, attesa per Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:20 Va in archivio la prova dell’elvetica, artefice di due passaggi a vuoto sanguinosi.23.18 Triplo lutz/doppio toeloop in apertura, poi solo un doppio flip in sequenza con il doppio axel, quindi un triplo salchow singolo ed un secondo doppio axel. Altro doppio poi nella seconda metà, in questo caso il lutz, agganciato al doppio toeloop. Male anche il triplo loop.23.16 Inla prima delle svizzere, la 20enne Livia Kaiser nata a Frauenfeld e residente ad Amlikon, 23ma dopo il programma corto. E’ allenata a Zurigo da Linda Van Troyen e Sindra Kriisa. Due anni fa è stata 18ma ai campionati Europei di Espoo, lo scorso anno si è issata fino al quarto posto agli Europei di Kaunas. Si esibisce come nella passata stagione su Prelude a l’apres-midi d’un faune di Claude Debussy.