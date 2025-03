Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: buona prova per Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:42 Triplo lutz/doppio toeloop per Samodelkina, sul velluto il doppio axel. Poi un triplo salchow scorrevole anche se non altissimo, quindi un triplo loop. Grande confidence per la kazaka 00:4o Tocca ora ad una debuttante a questilli, la kazaka Sofia Samodelkina, 18 anni compiuti da un mese, nata a Mosca e di stanza ad Astana dove è allenata (con qualche puntata anche a Mosca) da Elmira Turganova, 13ma dopo il programma corto. E’ stata bronzo alle Universiadi di Torino e settima ai recenti Four Continents. Si esibisce su un mix: Ave Maria interpretata da Dimash e Stranger di Dimash. Il personal Best nel total score è 205.67 ottenuto all’ISU JGP Ljubljana Cup 2021.00:40conquista 120.25 (61.95, 59.30) per 181.97! L’azzurra balza in testa alla classifica provvisoria.