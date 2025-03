Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento di guignard/Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56: Sul ghiaccio ora la coppia statunitense composta da Christina Carreira, 24 anni fra una settimana, nata a Montreal ma residente a Saint Clair, e Anthony Ponomarenko, 24 anni, nato a San Josè e residente a Northville, sesti dopo la rhythm dance. Sono allenati tra London in Canada e Montreal da Scott Moir, Madison Hubbell, Adrian Diaz, Patrice Lauzon. Sono stati terzi nel 2023, quarti la scorsa stagione e di nuovo terzi quest’anno al Four Continents, vantano anche un decimo posto al Mondiale di due anni fa e un settimo posto al Mondiale dello scorso anno. La musica. Carmen Suite di Rodion Shchedrin. Il personal Best Score nel punteggio totale è 200.32 ottenuto all’ISU World Championships 2024.20.54: La coppia statunitense composta da Caroline Greene e Michael Parsons totalizzano nel libero un punteggio di 114.