LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | Memola e Grassl cercano la rimonta! Guignard Fabbri quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55: L’allievo seguito da mamma Olga Romanova, sceso in pista come ultimo atleta del penultimo gruppo di lavoro, ha perso terreno soltanto nel primo elemento, il quadruplo lutz, ruotato completo ma redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non marcato. Nessun problema invece nel triplo axel, così come nella sicura catena in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop, anche se anche questa viziata dalla stessa chiamata ricevuta nel lutz precedente. Realizzando senza patema alcuno le tre trottole, tutte dillo 4 al netto della sequenza di passi dillo 2, il nativo di Monza ha raccolto 87.63 (47.63, 40.23), apparecchiando la tavola per il programma libero.22.52: Davvero una grande prestazione, quella del programma corto, per l’azzurro, capace di conquistare il nuovo season best scavalcando per la prima volta quota 40 nelle components.