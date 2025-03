Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri per la medaglia, Memola può stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quarta e ultima giornata di gare dei Campionatidi, in scena questa settimana a Boston negli USA, che si chiudono con la free dance nel pomeriggio e in serata/nottata con il free program degli uomini. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è lanciatissima e si preannuncia un grande spettacolo, con i primi pass olimpici in palio. L’Italia ha già mosso il medagliere conquistando un bronzo questa notte grazie a Conti-Macii, terzi nelle coppie diNel pomeriggio italiano caccia al podio per Charléne-Marco, che hanno chiuso al wusrto posto. Un’ambizione concreta quella dei veterani della danza sul ghiaccio, ormai costantemente in top 3 nella scala gerarchica intercontinentale insieme ad altri due pesi massimi della disciplina, ovvero Madison Chcok-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier.