Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimonta, Memola può stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAù18.30: Un risultato, quello degli azzurri, frutto di un paio di leggere sbavature in due elementi chiave come i twizzles, chiamati dillo 3-4 e assegnati anche con dei semplici +1 da parte del pannello giudicate, oltre che nella vitale pattern step sequence, declassata dallo 3 allo 1 in fase di review. Pur snocciolando senza patemi il resto delle difficoltà, tra cui spicca la sequenza di passi sulla midline (llo 2-3) e l’elemento coreografico18.27: A imporsi con ampio margine sono stati infatti i padroni di casa Madison Chock-Evan Bates, unici del lotto ad aver scavalcato la soglia dei novanta punti sciorinando una performance d’altissimo profilo valutata 90.18 (51.96, 38.22), quattro lunghezze in più dei canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, secondi con 86.