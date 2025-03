Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimonta da podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13: Un errore di Ye Quan sui twizzle, non punteggio altissimo nel tecnico. Emozionano i coreani e non è poco19.08: Tocca ora alla coppia coreana, sedicesima dopo la rhythm dance, composta da Hannah Lim, 20 anni di North York (Canada) e residente a Montreal e Ye Quan, nato a Reykjaivik in Islanda 23 anni fa e residente a Montreal dove i due sono allenati da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Benjamin Brisebois, Pascal Denis, Josée Piché. Lo scorso anno al Mondiale hanno chiuso al 14mo posto, quest’anno sono stati sesti al Four Continents. Musica. La musica: Cruella (soundtrack) e Call me Cruella di Florence + The Machine. Il personal best nel punteggio totale è 187.10 ottenuto all’ISU CS Warsaw Cup 2023. Il personal best nel punteggio totale è 187.