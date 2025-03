Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano, A1 volley 2025 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’impresa in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladi, match valido per-2 di semifinale dei Playoff della Serie A1 difemminile 2024-. La lotta per lo Scudetto si infiamma sempre di più e ancora una volta è “tutti contro”.sta vivendo una stagione molto simile a quelle dello storico filotto di 76 vittorie consecutive, per la precisione l’ultima sconfitta delle Pantere risale al 17 aprile 2024 (-1 di finale Scudettto contro Scandicci). Wolosz e compagne quest’anno hanno vinto Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Regular Season, si sono qualificate alla Final Four di Champions League, mentre nei play-off scudetto hanno superato 2-0 Bergamo nei quarti di finale e in-1 di semifinale si sono imposte 3-0 contro