Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 3-0, A1 volley 2025 in DIRETTA: Tolok annienta le Pantere in gara-2, si chiude una striscia di 50 vittorie consecutive!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questae vi augura un buon proseguimento di serata.18:35è stata superiore in quasi tutti i fondamentali, ma soprattuto in attacco e in fase break. Le Zanzare hanno messo giù 49 palloni e 7 ace, contro i 37 dicon 2 ace.18:33 Prestazione clamorosa di Tatiana, autrice di 26 punti con il 46% in attacco e il 31% di efficienza. Perla migliore è stata Haak con 20 punti e il 39% di efficienza.18:32vince-2 di semifinale, impatta nella serie e inizia a sognare.non perdeva una partita dal 17 aprile 2024.25-23METTE FINE ALLADI 50DI!24-23 Zhu Ting annulla anche il secondo e al servizio c’è Haak.