Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 2-0, A1 volley 2025 in DIRETTA: 25-20, Zanzare indemoniate, Conegliano costretta alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-4 Zhu Ting approfitta di una pa filo rete, Bernardi chiama un video check.0-3 Muro di Zhu su Tolok,parte forte.0-2 Zhu Ting mette fine ad uno scambio infinito.0-1 Si riparte con un errore in contrattacco di Ishikawa.18:00 Continuano i problemi per, soprattuto in ricezione e in fase di costruzione di gioco.nettamente più performante in fase offensiva con 32 attacchi vincenti, contro i 23 di. Tolok letteralmente indemoniata: 9 punti per la russa nel secondo parziale con il 40% di efficienza, 17 totali per lei.25-20 Ishikawa chiude il secondo set.24-20 Adigwe in campo per il servizio al posto di Fahr.24-20 Haak annulla il primo set-point.24-19 Punto confermato.24-19 Invasione aerea di Haak, Santarelli chiama un video check.