Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 1-0, A1 volley 2025 in DIRETTA: 25-19, Tolok trascina le Zanzare nel primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Nettamente fuori il servizio di Haak.2-3 Muro di Wolosz su Ishikawa.2-2 Haak stampa la palla sulla riga.2-1 Lungo il servizio di Fahr.1-1tempo imprendibile di Fahr.1-0 Si riparte con un attacco vincente di.17:30 Grandeparziale di, cinica e attenta su ogni palla. Tanta difficoltà invece per, sopratutto in ricezione, regia e copertura.nettamente la migliore in campo con 8 punti e il 33% di efficienza.25-19 Mims entra in campo e mura Gabi, ilset è di.24-19 Ishikawa vince un contrasto a rete con Wolosz e regala 5 set-point alle sue.23-19 Mani-out di Gabi.23-18 Bosio non riesce a tenere la parallela di Gabi.23-17 Difesa di Fersino e contrattacco di Ishikawa,vola via.22-17 Miracolo in alzata di Bosio, Alsmeier finalizza in attacco.