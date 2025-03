Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-0, A1 volley 2025 in DIRETTA: inizia gara-2 di semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00risponde con: Bosio, Ishikawa, Aleksic, Tolok, Alsmeier, Bonifacio e Fersino16:58scende in campo con: Wolosz, Haak, Chirichella, Fahr, Gabi, Ting e De Gennaro.16:56 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.16:53 Storicamenteè la bestia nera di, a tal proposito è sufficiente rimarcare come negli ultimi 15 scontri diretti le Zanzare sono riuscite ad imporsi in una sola occasione.16:50 Anchesi è tolta le sue soddisfazioni, le Zanzare pochi giorni fa hanno infatti vinto la CEV Cup e adesso si presentano a questo appuntamento senza nulla da perdere.16:47 Le Pantere stanno vivendo una delle migliori stagioni della propria storia: vittoria in Supercoppa italiana e in Coppa Italia, dominio in regular season e qualificazione alla Final Four di Champions League, con l’ultima sconfitta in un match ufficiale che risale al 17 aprile 2024 (-1 di finale Scudetto contro Scandicci).