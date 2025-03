Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-0, A1 volley 2025 in DIRETTA: 17-14, le padrone di casa ci credono nel primo set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-17 Difesa di Fersino e contrattacco di Ishikawa,vola via.22-17 Miracolo in alzata di Bosio, Alsmeier finalizza in attacco. Lukasik in campo per Ting.21-17 Parallela piazzata di Zhu Ting.21-16 Tornano in campo Wolosz e Haak.21-16 Fallo di palleggio di Seki.20-16 Schema spettacolare tra Bosio e Bonifacio. Santarelli chiama ancora time-out.19-16 Muro di Bonifacio su Zhu Ting.18-16 Finisce qui la serie al servizio di Haak. Seki e Adigwe in campo.17-16 Ace di Haak, in un attimotorna a -1.17-15 Pallonetto spinto di Zhu Ting, continua a essere troppo veloce l’alzata di Wolosz per la cinese.17-14 Punto confermato.17-14 Muro di Haak su Alsmeier, Bernardi chiama un check per una possibile invasione a rete.17-13 Diagonale di Tolok da seconda linea.