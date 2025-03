Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: tutti contro Marquez. A Bagnaia serve già un miracolo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera e bentrovati alladelle qualifiche e della Sprint Race valevoli per il GP degli Stati Uniti, in corso sul circuito di Austin (Texas), terzo appuntamento del Mondialedi. Il weekend texano entra nel vivo, e i centauri della classe regina non vorranno farsi trovare impreparati negli eventi odierni, indicatori per quello che ci potremo aspettare nella giornata di domani.Il tracciato di Austin è notoriamente uno dei feudi storici di Marc. In sella alla Ducati ufficiale lo spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza, e non può non essere l’avversario da battere anche in questo fine settimana, nel quale vorrà allungare la striscia vincente avviata in questa stagione. Francescoproverà a dar fastidio al compagno di squadra: l’azzurro non ha ancora trovato un feeling eccezionale con la Desmosedici GP-25, e chissà che proprio dall’appuntamento a stelle e strisce non possa svoltare la sua stagione.