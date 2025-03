Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez in pole, Di Giannantonio super. Bagnaia per la rimonta, alle 21.00 il via della sprint race

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.17.5021.00 è previsto il via. Marcha una grossa chance per allungare sul fratello ein classifica, così come la ha Fabio Di, mai così avanti in stagione. Chi invece dovràre è appunto, il quale non può permettersi di accusare troppo distacco daper perder meno punti possibili.17.48 Classifica che si chiude con, nell’ordine, Marini, Mir, Miller, Vinales, Quartararo, Aldeguer.17.47 Terza posizione per Alex, che completa la prima fila. Acosta è quarto e apre la seconda fila, poi troviamo Morbidelli e. Il piemontese si è fermato a 0.523 dalla vetta, distacco sicuramente meno ampio rispetto a quello accusato ieri, ma la posizione di partenza rappresenterà un problema sia per questa sera che per la gara lunga.