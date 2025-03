Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez il più rapido nelle FP2, Bagnaia quinto. Fra poco il via delle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46unnon brillante. L’azzurro paga 0.747 dae si trova nella morsadue Honda ufficiali, con Mir quarto e Marini sesto in classifica. Top-10 completata da Quartararo, Di Giannantonio, Morbidelli e Acosta.16.44 Si chiude qui l’ultima sessione di prove libere. Marcconferma il suo status di uomo da battere, facendo segnare il miglior tempo in 2:02.113. Come spesso accaduto in stagione, alle sue spalle troviamo il fratello Alex, staccato di 0.440. Terzo un redivivo Vinales a 0.543.16.42 2:02.860 per, l’azzurro èsul traguardo.16.41 Vinales si porta in terza posizione scavalcando Mir,si sta migliorando.16.40 BANDIERA A SCACCHI! Una chance a disposizione per i piloti di migliorare i propri tempi.