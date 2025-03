Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez al comando a metà FP2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Nel frattempo Franco Morbidelli è salito in terza posizione con un distacco di 0.643 da. Sempre Mir ad occupare la seconda piazza, distante dal leader di 0.483.16.23 Rientrano ai box i fratelli.16.22 Bagnaia è attualmente settimo a 1.218 dal compagno di squadra.16.20 2:02.345 per, il quale allunga il suo vantaggio su Joan Mir, secondo a 0.783. Terzo Di Giannantonio a meno di un secondo dal leader.16.19 L’otto volte campione del mondo è in pista con gomme medie. Lo spagnolo si sta ulteriormente migliorando.16.18batte il primo colpo. 2:02.552 e miglior crono del weekend, lo spagnolo va al.16.16 Joan Mir con la Honda va in testa in 2:03.491: alle sue spalle c’è Alex, staccato di soli 14 millesimi.