Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marini e Quartararo volano in Q2, Marquez favorito per la pole

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Termina ufficialmente il Q1. Un ottimo Lucasi è qualificato in scioltezza per l’ultimo atto, facendo segnare il miglior tempo della sessione in 2:02.001. Un crono molto interessante, con il quale potrebbe puntare a un bel piazzamento se ripetuto in Q2.17.12 Non ci sono attacchi alle prime due posizioni, Lucae Fabiopassano il turno.17.11 BANDIERA A SCACCHI! Attendiamo che i piloti completino i loro ultimi tentativi.17.10non si migliora, ma per lui la qualificazione dovrebbe esserci. Bezzecchi esono in lotta per la seconda piazza.17.09 0.194 il ritardo di Bezzecchi da. Il pilota dell’Aprilia rimane in terza posizione e avrà un altro tentativo per provare ad infilarsi.17.09 Bezzecchi si sta migliorando ed è sui tempi dial T3.