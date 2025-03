Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina anche la Sprint Race davanti ad Alex e un Bagnaia coriaceo

21.36 La, quindi, si chiude qui. Ci rivediamo domani per l'attesissima gara lunga. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.21.35 Tanti puntiper il team Pertamina VR46. Ottimo Diggia in quarta posizione e Franco Morbidelli quinto. Con una partenza differente Di Giannantonio potevasognare il podio. BeneLuca Marini con un ottimo ottavo posto!21.33 Gara davvero solida per Pecco. Dopo un clamoroso via e la prima posizione in curva 1, ha capito subito che non poteva pareggiare il ritmo deie ha fatto il massimo. Chiude terzo a 1.9, un segnale di ripartenza!21.31 Ancora un secondo posto per, che prosegue nel suo percorso. 5 piazze d'onore in 5 gare. L'unico ad avvicinarsi al fratello e, per qualche giro, ha provatoad insidiarlo.