Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marc Marquez comanda su Alex e Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 giri:se ne va! 673 millesimi sue 1.758 suche non riesce proprio a reggere il ritmo, quarto Quartararo a 2.0, quindi Morbidelli, Di Giannantonio, Mir, Acosta, Vinales e Marini.-9 giri: nel corso del primo giroha rischiato grossissimo nel T4! Letteralmente disarcionato dalla moto ha saputo tenere duro e rimanere in sella!-9 giri;precedepoie Quartararo tutti vicinissimi, quindi Di Giannantonio e Morbidelli.-10 giri;riprende la vetta e prova a spingere, poi, che subisce però il sorpasso anche di-10 giri:ripassa Pecco subito ma l’italiano si rifà primo dello snake! Duello durissimo!!!!!!!!!PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di, maclamoroso è primo in curva 1!21.