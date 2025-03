Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: iniziano le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 INIZIA LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE!16.08a prepararsi i piloti in vista dell’inizio della sessione.16.05 Ci si avvicina sempre più al via delle FP2, cielo coperto ma al momento non sta piovendo. La pista potrebbe esser però umida in qualche punto.16.00 Tra i contendenti per le posizioni di vertice, Alex Marquez e Franco Morbidelli appaiono i nomi più validi se escludiamo i due ducatisti sopracitati. Lo spagnolo vanta due secondi posti in quest’inizio di campionato e ha trovato un ottimo setup sulla sua Ducati del Team Gresini. Lo stesso si può dire per il romano, tornato sul podio in Argentina con il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Da non sottovalutare Fabio Di Giannantonio ( Enduro VR46 Racing Team) e Pedro Acosta (KTM Red Bull).