LIVE MotoGP GP USA 2025 in DIRETTA | inizia il Q2 tutti contro Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Lungoin curva 12, giro abortito. Nessuno dei piloti di vertice si sta migliorando.17.29 2:01.522 per, lo spagnolo va in testa. Benissimo Di Giannantonio, secondo a 0.168, con Bagnaia che paga solo 0.219 dal leader ed è terzo. Vicini i piloti in questo primo tentativo.17.28 Vicini i riferimenti dei piloti al T3, Bagnaia paga un solo decimo prima dell’ultimo settore.17.27 A traino dic’è il fratello, poi troviamo Aldeguer e Di Giannantonio.17.26i piloti optano per una media all’anteriore e una soft al posteriore. Guida il gruppo.17.25 BANDIERA VERDE!IL Q2!17.23 I piloti presenti nell’ultimo atto della qualifica.(Ducati Factory)FABIO DI GIANNANTONIO (Pertamina VR46)FRANCO MORBIDELLI (Pertamina VR46)ALEX(Gresini Racing)FERMIN ALDEGUER (Gresini Racing)JACK MILLER (Yamaha Pramac)PEDRO ACOSTA (KTM Factory)MAVERICK VINALES (KTM Tech3)JOAN MIR (Honda Hrc)FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory)LUCA MARINI (Honda Hrc)FABIO QUARTARARO (Yamaha Factory)17.