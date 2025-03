Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: bandiera rossa, Q1 interrotta per riparare le barriere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 Bezzecchi aveva appena concluso il suo giro in 2:04.4, ma il suo tempo non è stato convalidato.16.56! L’air fence danneggiato dall’impatto con la moto di Fernandez in curva 10 costringe la direzione gara ad interrompere la sessione.16.55 A causa dell’incidente di Fernandez tutti i piloti hanno dovuto abortire il primo tentativo.16.53 Caduta violentissima per Raul Fernandez. Lo spagnolo del Team Trackhouse perde il controllo in uscita di curva 10, sbalzato da un cordolo, e si schianta al suolo in discesa. Moto distrutta, per fortuna il pilota sembra illeso.16.51 I piloti in pista nel Q1.QUARTARARO BINDERBEZZECCHIOGURAMARINIR. FERNANDEZRINSBASTIANINIA. FERNANDEZZARCOCHANTRASAVADORI16.50 SI PARTE!16.48 Tutto pronto per il via della Q1.