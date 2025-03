Sololaroma.it - LIVE Lecce-Roma 0-0: fine primo tempo, errori clamorosi di Angelino e Koné

Gli anticipi della trentesima giornata di Serie A si concluderanno con il match tra, che si affronteranno al Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.5 minuti fa29 Marzo 2025 21:34 21:3445’+1? – Squadre negli spogliatoiTermina sullo 0-0 la prima frazione. Goalless after the first 45 in.#ASpic.twitter.com/eqYSNf6Jo1— ASEnglish (@ASEN) March 29, 20256 minuti fa29 Marzo 2025 21:32 21:3245? – Ci prova Pellegrini dall’interno dell’area di rigore anche se in posizione piuttosto defilata. Palla leggermente alta sopra la traversa.