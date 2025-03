Sololaroma.it - LIVE Lecce-Roma 0-0: annullato un gol a Mancini

Gli anticipi della trentesima giornata di Serie A si concluderanno con il match tra, che si affronteranno al Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.2 minuti fa29 Marzo 2025 22:24 22:2477? – Ammonizione pesante per Saelemaekers. Il belga era diffidato e dovrà saltare il match con la Juventus.9 minuti fa29 Marzo 2025 22:17 22:1772? – Due cambi per parte. Nellaentrano Baldanzi e Shomurodov al posto di Soulé e Pellegrini. Per ildentro Berisha e Kaba per Helgason e Coulibaly.12 minuti fa29 Marzo 2025 22:15 22:1571? – Dopo un lunghissimo controllo al VAR viene confermato l’annullamento del gol.