Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-4, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri riportano il match in parità!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:55 Due stone statunitensi dentro la casa, una per l’.22:53 Fenner si piazza dentro la casa perfettamente dietro la nostra guardia.22:52 Giovannella apre il settimo end con la solita guardia.22:50 Finalmente un buon end, arrivano i due punti per l’!22:48 C’è luce, Retornaz deve bocciare e portare a casa i due punti adesso.22:46 Bel tiro di Retornaz, tutto dipende da Dropkin adesso.22:44 Bravo Mosaner, che trova la singola, ma va bene così.22:43 Tre punti per gli Stati Uniti al momento, Mosaner proverà nuovamente la doppia.22:42 Continua a bocciare anche Mosaner.22:40 Doppia bocciata di Arman, si apre un po’ il ghiaccio.22:39 Bocciata perfetta di Stopera.22:38 Arman si piazza perfettamente al centro della casa.22:37 Ancora errori per l’, stone di Giovannella che va a vuoto.