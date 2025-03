Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-4, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli statunitensi nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:37 Ancora errori per l’, stone di Giovannella che va a vuoto.22:36 Fenner va dentro la casa, c’è luce con la guardia.22:35 Giocata in fotocopia di Giovannella.22:34 Gli Stati Uniti aprono il sesto end con una guardia.22:32che resta dinel sesto end, adesso serve però un turno da due punti.22:30 Adesso ci sarà qualche minuto di pausa.22:28 Che brutto tiro di Retornaz,Stati Uniti.22:26 Per millimetri il punto prima dell’ultima stone è statunitense.22:25 Retornaz torna a marcare un punto, c’è spazio per la bocciata.22:24 Doppia bocciata di Dropkin, sfui due punti azzurri.22:22 Mosaner apre il ghiaccio, ultime quattro stone decisive.22:21 Si va avanti bocciata dopo bocciata, ci potrebbe essere lo spazio per i due punti azzurri.