Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-3, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: un punto statunitense nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:11 Dropkin trova il, importante limitare gli Stati Uniti alsingolo.22:08 Retornaz puntuale, due puntini al momento, gli Stati Uniti devono provare a trovare un angolo buono per la doppia bocciata.22:06 Dropkin brova la doppia bocciata, tiro non perfetto. Retornaz può costringere gli avversari a marcare solo un.22:04 Bel tiro di Retornaz che si piazza al centro della casa, ben coperto dalla sua guardia.22:02 Doppia bocciata di Howell, ilresta comunque azzurro al momento.22:01 C’è movimento dentro la casa con due stone statunitensi e unana.22:00 Iniziano a essere fatte fuori le prime guardie.21:58 Fenner si attacca alla stone azzurra.21:57 Giovannella va a, con la stone perfettamente coperta dalla guardia.