Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: un punto azzurro nel terzo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:02 Doppia bocciata di Howell, ilresta comunqueal momento.22:01 C’è movimento dentro la casa con due stone statunitensi e unana.22:00 Iniziano a essere fatte fuori le prime guardie.21:58 Fenner si attacca alla stone azzurra.21:57 Giovannella va a, con la stone perfettamente coperta dalla guardia.21:56 Fenner risponde con la stessa moneta, sulla parte sinistra però.21:55 Giovannella apre il quarto end con una guardia.21.53 Adesso il pallino torna in mano agli Stati Uniti.21:52 Retornaz non sbaglia,, si torna in parità.21:50 A due stone dal termine il.21:48 Mosaner prova ad aprire un po’ il ghiaccio, restano solo une una guardia statunitensi.21:46 Ancora doppia bocciata di Howell, si prospetta un end da unper l’, se tutto va bene.