Oasport.it - LIVE Italia-USA 1-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: due punti per gli Stati Uniti nel secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:37 Adesso l’sarà di mano e avrà a disposizione l’ultimo end.21:36 Arrivano i dueper gli.21:35 Bocciata singola di Retornaz, Dropkin ha tutto lo spazio per i due.21:34 A due stone dalla fine ci sono dueper gli USA.21:32 Arriva la doppia bocciata di Retornaz, con molta probabilità sarà un end da dueper gli.21:31 L’deve provare a imbastire una situazione che consenta almeno una doppia bocciata.21:29 Mosaner ne boccia uno.21:27 Gliportano a tre adesso isenza stone in ballo.21:26 Brutti errori di Arman, che manda praticamente due stone a vuoto.21:25 Si va avanti bocciata su bocciata in questa fase.21:24 Due guardie statunitensi e una stone azzurra a punto al momento.