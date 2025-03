Oasport.it - LIVE Italia-USA 1-0, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel primo end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:24 Due guardie statunitensi e una stone azzurra a punto al momento.21:22 Giovannella apre il secondo end con una stone dentro la casa.21:20 Non c’è la doppia bocciata per gli Stati Uniti,dall’!21:19 Retornaz boccia l’unica stone avversaria, gli Stati Uniti potranno confezionare al massimo un punto.21:18 Dropkin manca la doppia bocciata, attenzione perchè gli Stati Uniti commettono ilpiccolo errore.21:17 Buona bocciata di Retornaz, adesso ci sono due stone azzurre dentro la casa.21:16 Gli statunitensi decidono di bocciare la propria guardia.21:15 Mosaner decide di andare a sua volta a punto, ma c’è luce per la bocciata.21:14 Howell piazza un punto ben coperto dalla guardia statunitense.21:13 Casa pulita dopo il tiro di Mosaner.