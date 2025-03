Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: Stati Uniti di mano nel primo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:09 Anche Giovannella decide di andare dentro la casa, c’è però luce.21:08 Fenner si posiziona subito dentro la casa sfruttando la guardia azzurra.21:07 Giovannella inizia piazzando una guardia.21:06 SI COMINCIA!21:03 Presentazioni delle squadre in corso!21:01dinelend, avranno quindi a disposizione l’ultima stone.20:58 Le squadre sono già sul ghiaccio, ultimi minuti di riscaldamento e finalmente si potrà iniziare!20:55 Glipartono un gradino indietro rispetto alle formazioni appena citate, per questo motivo sarà fondamentale per Retoranz e compagni iniziare con una vittoria.20:52 Le grande favorita della vigilia è la Svezia del “folletto” Edin, attenzione però a Scozia, Svizzera, Norvegia e Canada.20:49 Retornaz e compagni hanno vinto il bronzo neidel 2022, mentre nel 2024 terminarono il loro cammino ai piedi del podio in quarta posizione.