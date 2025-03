Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso stravolto a causa del vento

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.5014:38 Gruppo che sta percorrendo i primi km ma laè tutt’ora neutralizzata in quanto l’organizzazione sta controllando le condizioni del circuito da percorrere in due occasioni.14:36 Eliminati dal tracciato tutti i GPM previsti adell’allerta meteo legata alle forti raffiche dipreviste in. Verranno percorsi 146 km con arrivo e partenza da Berga.14:33 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della sestadeldi. Dopo la cancellazione del temuto Coll de Pradell avvenuta già ieri sera, ilè stato completamente.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della sestadeldi