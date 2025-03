Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altro corpo a corpo tra Ayuso e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della sestadeldi. 118.6 km con partenza da Berga ed arrivo a Queralt per la frazione che deciderà la classifica generale. Saranno tre i GPM da affrontare fino all’impegnativo arrivo in salita risolutore non solo per lama anche per gli uomini più attesi. Lo sloveno Primozdifende il simbolo del primato dagli attacchi dell’iberico Juan.I protagonisti deldidovranno superare Coll de Batallola (11.6 km al 3,2% di pendenza media), Collada de Sant Isidre (5 km all’8,8%) e l’ascesa finale che porta al Monastero di Queralt, salita di 5.9 km che offrirà una pendenza media del 7,5%. Occasione dunque per ribaltare la corsa a tappe iberica, che sembra però principalmente nelle mani di due protagonisti.