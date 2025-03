Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: STAGIONE PERFETTA! Flora Tabanelli campionessa del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 DOUBLE CORK 1440 con caduta in atterraggio per la svizzera.DELSPECIALITA’ BIG AIR! Medaglia d’oro meritatissima per un fenomeno di soli 17 anni che chiude a 176.75 punti.20.46 Chiude la contesa la svizzera Sarah Hoefflin, classe 1991 è la più ‘’anziana’’ in pista. Tensione allo stato puro:sogna l’oro. 86.50 punti20.46 81.75 punti per il suo switch left 1080 trailgrab.20.45 Partita la finlandese Anni Karava.20.43 Buon salto in switch 1080, manovra ben eseguita con coefficiente di difficoltà medio.85.00 punti per lei.REGGE BENISSIMO!20.43 La canadese Olivia Asselin in partenza.20.42 DNI dopo la caduta a fondo landing sul switch left double 1080 japan.20.41 Ne mancano quattro: tocca alla canadese Megan Oldham.