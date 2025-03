Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: caccia grossa per Flora Tabanelli!

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla testuale della finale dei Campionati di big air in Svizzera, ad Engadina! Semaforo verde alle 19.30! Nessuno a rappresentare il tricolore sul fronte maschile, invece. Miro non è riuscito a strappare la qualificazione alla finale di big air nonostante le buone aspettative sul talento classe 2004 alla vigilia. L'azzurro ha chiuso al settimo posto con un totale di 173.50 nella sua heat, vanificando una grandissima terza run di 93.75. E' la nostra Flora Tabanelli l'osservata speciale di serata! L'atleta azzurra classe 2007 cercherà di chiudere una stagione super che l'ha vista trionfare agli X Games, nella Coppa del Mondo di big air e in Coppa del Mondo generale di freestyle diventando a soli 17 anni l'atleta italiana più vincente di questa disciplina.