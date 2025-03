Laverita.info - L’Iran minaccia la basa Usa di Diego Garcia e Trump manda i bombardieri strategici B-2 Spirit

Leggi su Laverita.info

L’emittente televisiva iraniana Press TV, vicina alle fazioni più radicali del sistema politico della Repubblica islamica, ha inserito la base militare congiunta britannico-americana di(Oceano Indiano) in un elenco di installazioni statunitensi in Medio Oriente che, secondo quanto riportato, sarebbero «nel mirino del». Questi obiettivi verrebbero colpiti in caso di un attacco da parte degli Stati Uniti o di Israele contro