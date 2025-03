Inter-news.it - L’Inter anti Udinese è praticamente fatta: concluse due bagarre – SM

domani scenderà in campo contro l’a San Siro per confermare il proprio primato in classifica. In formazione, due verso la titolarità. Hanno vinto i rispettivi ballottaggi.AV– La formazione del: Simone Inzaghi, come riferisce anche Sport Mediaset, ha definito due ballottaggi. Uno per quanto riguarda la difesa e l’altro in attacco. Carlos Augusto scenderà dal primo minuto al posto dello squalificato Alessandro Bastoni. Il brasiliano vince il ballottaggio con il tedesco Yann Aurel Bisseck. Quanto, invece, all’attacco, qui Joaquin Correa farà partner con Marcus Thuram. L’argentino in pole sia su Marko Arnautovic che su Mehdi Taremi. Il Tucu giocherà anche per far fronte all’assenza di Lautaro Martinez, che dovrebbe rientrare tra la partita contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia, e il Parma, gara di campionato.