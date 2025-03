Iodonna.it - L'inquinamento dell'aria delle nostre città è troppo elevato, ma tutti possiamo contribuire a migliorare la situazione attraverso scelte ragionate: dagli elettrodomestici agli spostamenti

È ora di cambiare (l’’). Quellaè decisamentesporca: stando all’ultimo rapporto di Legambiente, nel 2024 ben 25 centri urbani italiani hanno superato i limiti di legge per il particolato, quelle polveri sottili che ci avvelenano pian piano, senza che ce ne accorgiamo. A parte, forse, dall’odore: basta andarsene per qualche giorno dalleper rendersi conto, al rientro, di quanto sia irrespirabile e “cattiva” l’che respiriamo quotidianamente.e salute respiratoria a Milano: il nuovo reportage di Flares X L’odore sgradevole però non è il problema principale, perché il vero guaio è l’effettoo smog sulla salute: «Per tanto tempo si è creduto che l’facesse male solo ai polmoni, invece ha conseguenze negative su tutto l’organismo perché provoca un’infiammazione cronica e generalizzata che danneggia organi e tessuti» dice Sergio Harari, direttore’Unità di Pneumologia e Medicina Interna’Ospedale San Giuseppe di Milano.