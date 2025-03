Sport.quotidiano.net - L’input di Grosso: "Occhio ai granata"

"Noi siamo in campo e pensiamo al campo, è lì che proviamo a fare sempre del nostro meglio cercando di non fare caso all’altro che ci circonda, di cui siamo comunque al corrente. In questa vicenda ci sono opinioni differenti tra di loro, ma nello sport come nella vita ci sono anche regole che vanno messe davanti e devono essere seguite". Tutto qui, il punto di vista di Fabiosulle polemiche che accompagnano il Sassuolo alla gara contro la Reggiana: è uomo di campo, il mister neroverde, e al campo sta. Studiando i suoi ("abbiamo lavorato bene, capitalizzando la pausa") e studiando anche gli avversari, che "valgono di più della loro classifica, hanno organizzazione ed energia e possono metterci in difficoltà. Ma - aggiunge l’allenatore del Sassuolo - la forza di una squadra si misura anche dalla capacità di andare oltre le difficoltà che ti crea l’avversario".