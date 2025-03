Lanazione.it - L’inglese si impara al museo: ripartono i corsi di MUS.English

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 marzo 2025 – I musei civici di San Giovanni Valdarno, ildelle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, insieme a MUS.E e in collaborazione con Il Sillabo Scuola, presentano il programma di MUS., un corso che offre un’esperienza di apprendimento della lingua inglese immersa nella storia e nella bellezza del patrimonio artistico locale. Le lezioni prenderanno il via sabato 5 aprile e si svolgeranno aldelle Terre Nuove fino al 24 maggio. Il corso è rivolto a due fasce d’età: i bambini dai 6 ai 7 anni seguiranno le lezioni ogni sabato dalle 10 alle 11, mentre i bambini dagli 8 ai 10 anni avranno appuntamento ogni sabato dalle 11,30 alle 12,30. Ogni ciclo prevede un totale di sette incontri, durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire regole e vocaboli della lingua inglese attraverso un percorso interattivo tra opere d’arte e sale museali.