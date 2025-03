Secoloditalia.it - L’influencer venezuelano Leonel Moreno riceve un decreto d’espulsione dagli Usa: incitava ad occupare le case (video)

, influencerclandestino di 27 anni, è diventato virale su Tik tok per aver incitato i migranti irregolari adleabusive negli Usa. Attualmente, un giudice dell’immigrazione ha emesso undi espulsione per il 9 settembre nei confronti della webstar sudamericana, secondo le fonti dell’Homeland Security citate dal New York post. Sui social, il ragazzo sventolava mazzette piene di banconote, ostentando il fatto che si trattasse di denaro pubblico proveniente dallo stato americano.era entrato illegalmente negli Usa il 23 aprile 2022, attraversando irregolarmente il confine meridionale nella località di Eagle Pass, in Texas. Inizialmente era stato accettato all’interno del Paese, ma successivamente è stato arrestato a Columbus in Ohio dopo aver rifiutato di incontrare gli agenti dell’Agenzia per l’immigrazione (Ice).