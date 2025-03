Linea 1 della metropolitana di Napoli ancora uno stop Ferma dalle 13 30

Leggi su Ildenaro.it

un’altra giornata nera per gli utenti del servizio di trasporto pubblico a. Anche oggi laeffettua un servizio ridotto con l’ultima corsa in partenza da ‘Garibaldi’ alle 13,22. Ieri pomeriggio il servizio è stato garantito solo sulla tratta ‘Dante-Piscinola’ mentre oggi è completamente fermo. E ieri si èta, in mattinata, anche la6 . Tornando alla1, alle stazioni laconici cartelli avvisano gli utenti che losarebbe dovuto a non meglio specificati ‘motivi tecnici’ e che il servizio riprenderà nella giornata di domani. Inoltre, secondo indiscrezioni, in questi ultimi due giorni si sarebbe registrato un non trascurabile numero di assenze, anche per malattia, tra il personale. Restano gravi i disagi per l’utenza. Cittadini e turisti costretti a piedi che ora devono solo confidare nel trasporto di superficie (bus e tram), in una giornata di maltempo con il traffico che in alcune areecittà è particolarmente sostenuto.