L’incredibile storia di Giacomo Agostini che fece amare il motociclismo agli italiani

“Sei tu sulla pista. Senti il rumore della tua moto e la musica del tuo cuore”. Questa citazione palpitante di passione riassume romanticamente lo spirito di questo cowboy su due ruote italiano considerato il più grande pilota di tutti i tempi., noto come Ago, ha inciso il suo nome svettando nelladelinternazionale battendo tutti i record con 15 titoli mondiali, 123 Gran Premi vinti, 18 volte campione italiano e altri innumerevoli successi. In occasione del documentario Ago. Prima di tutti in arrivo in esclusiva su Sky Documentaries e TV8 oggi, 29 marzo, alle 21.45, è cosa buona e giusta andare a rileggere ladi questo grande mito sportivo.Nato a Brescia nel 1942 trascorse i suoi primi anni sul lago d’Iseo dove, fin da bambino, venne incantato dalle motociclette che ammirava sfrecciare lungo le strade strette e tortuose che costeggiavano il lago.