L'imitatore di Trump, il boom dei Sonny Angel e gli idol underground cinesi: le news dall'Asia

Un influencer cinese è diventato virale sui social network di tutto il mondo imitando la voce di Donald. Il nome del profilo èbryan e appartiene a Chen Rui, conosciuto anche come Brother Rui. Si può trovare su Facebook, Instagram e TikTok. La sua specialità? Realizzare brevi filmati in Cina parlando esattamente come il presidente degli Stati Uniti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chinese(????) (@byryan)Il tono di Rui e quello del verosono indistinguibili: stessa pronuncia delle parole in inglese, accenti compresi, e identica teatralità. I video postati dabryan sono rivolti a un pubblico straniero e, per lo più, girati a Chongqing, la sua città natale. I contenuti spaziano da dialoghi comici con i passanti alla presentazione di nuove stazioni, autostrade e luoghi particolari della megalopoli.