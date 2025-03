Juventusnews24.com - Lilian Thuram e Montero allo Stadium, tifosi speciali per Juve Genoa: presenti anche due ex compagni di Tudor al suo esordio in panchina

di RedazionentusNews24all’Allianzper la prima di, ex compagno di entrambi in bianconeroNon solo John Elkann insieme all’intera dirigenza bianconera. All’Allianzper, il match dell’indi Igorvalido per la 30ª giornata di Serie A, sonograndi exntus.In tribuna, infatti, ci sonoil padre di Khephren,, e, entrambi exdel nuovo allenatore bianconero. Tantioggi in casa bianconera.Leggi suntusnews24.com