Calcionews24.com - Ligue 1: a Strasburgo succede tutto nel secondo tempo! Valanga di gol e vittoria dei padroni di casa che sognano la Champions

Leggi su Calcionews24.com

Nello scontro diretto per l’Europa della 27a giornata di1,e Lione danno spettacolo in un pirotecnico 4-2 per idiche scavalcano l’OL e si mettono in corsa per un posto inLeague Nello scontro diretto per l’Europa che anticipa la 27a giornata di1,e Lione .