Romatoday.it - Licia Colò lancia il parco della Madonnetta: "C’è la possibilità di salvarlo, votiamolo come luogo del cuore"

Leggi su Romatoday.it

Sono state già più di 9500 le persone che hanno eletto il ““posto del”. Sebbene siano triplicate in meno di due mesi, ancora non bastano queste sottoscrizioni per ottenere le risorse economiche messe a disposizione dal Fondo Ambiente Italiano.Undel.